Tarama testleri ile serviksten korunun

Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fırat Mutlu, kadınların yakalandığı en ölümcül kanser
türlerinden biri olan serviks yani rahim ağzı kanserine yakalanma oranının özellikle gelişmekte olan ülkelerde artışa geçtiğini bildirdi. Mutlu, "Serviks kanserinden korunmak için tarama testlerini yaptırmanın yanında kişinin risk faktörlerini bilerek kaçınması da önemli" dedi. Serviks kanser taramasında en yaygın kullanılan testin PAP smear testi olduğunu söyleyen Mutlu, "Test ile henüz başlangıç aşamasındaki serviks kanseri tespit edilebiliyor. Pap-smear testi servikal kanserlerin yüzde 80-90'ını erken dönemde yakalayabilir" diye konuştu.