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İlkokulu’na yeni konferans salonu

Giriş Tarihi: 30.3.2018
ATO İlkokulu’na yeni konferans salonu

Ankara Ticaret Odası () Başkanı Gürsel Baran, yenilenen ATO İlkokulu Konferans Salonu'nun açılış töreni ve şehit 'i anma programına katıldı. Baran, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ATO İlkokulu'nun Keçiören'in en başarılı okullarından biri olduğunu vurgulayarak, okulun hijyen ve temizliğe gösterdiği özen nedeniyle iki kez "beyaz bayrak" aldığını hatırlattı. ATO olarak eğitime önem verdiklerini söyleyen Baran, 'nin en önemli ihtiyacının eğitim olduğunu, eğitimcileri her zaman destekleyeceklerini kaydetti. Baran, okulun konferans salonunun 15 Temmuz'un simge ismi haline gelen şehit Ömer Halisdemir'i anma etkinliği ile açılmasının büyük anlam taşıdığını söyledi. Konferans salonunun açılış töreni ve şehit Astsubay Ömer Halisdemir'i anma programına Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayri Doğruer ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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ATO İlkokulu’na yeni konferans salonu
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