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Kuvayı Milliye ruhu sahnede

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Kuvayı Milliye ruhu sahnede

ALTINDAĞ Belediyesi Kadın Eğitim Kültür Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Tiyatro Okulu, meyvelerini vermeye başladı. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Altındağlı kadınların sahneye koyduğu tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Milli Mücadele Dönemi'ni konu alan 'Kuvayı Milliye' isimli oyunla izleyicilerin karşısına çıkan Altındağlı kadınlar, sahnenin tozunu attırdı. tiyatro eğitimi alan gösteri için yaklaşık 3 ay hazırlanan 20 kişi Milli Mücadelede canını hiçe sayan kadın kahramanları canlandırdı.

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Kuvayı Milliye ruhu sahnede
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