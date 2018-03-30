Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Mesleki ve öğrencileri, sınır ötesinde operasyonlara katılan Mehmetçiğe destek amacıyla Türk bayraklı koreografi hazırladı

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Mesleki ve öğrencileri Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amaçlı bir hafta boyunca okullarında Türk bayrağı koreografisi eşliğinde Afrin Şehitlerinin isimleri okuyup şehitleri andı. ve Teknik Anadolu Lisesinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı program düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"DÜN ..."
?Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Dilek Özder, "Dün Çanakkale bugün Afrin, dün işgal bugün terör, oyunun farkında Mehmetçik'in yanındayız. Yüzyıllar boyunca özgürlük ve bağımsızlık destanları yazan ve yazmaya devam eden milletimizin, vatan uğruna canını hiçe sayan Mehmetçiğimizin, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize milli ve manevi değerlerimizi özümseterek yetiştirme gayretindeyiz. Bu topraklar için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

DUYGU DOLU ANLAR...
?Bir hafta boyunca okulda Mehmetçiğe destek etkinlikleri düzenlediklerini açıklayan Özder, "Projemizin finalinde canla başla çalışan, emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimi tebrik ediyorum. Dün Çanakkale bugün Afrin, dün işgal bugün terör, oyunun farkında Mehmetçik'in yanındayız. Allah Afrin'de savaşan askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu. Programda öğrenciler tarafından okunan şiirler, marşlar ve hazırlanan Türk bayrağı koreografisi duygu dolu anlar yaşattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN