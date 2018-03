Yerli Düşünce Derneği’nden Muhsin Başkan’a vefa

MUHSİN Yazıcıoğlu sevenlerinin, arkadaşlarının ve dünyanın dört bir yanından öğrencilerin katılımıyla Yerli Düşünce Derneği'nin düzenlediği programda anıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Sakarya' şiirine atıfta bulunarak şunları söyledi: "Şair şiirinde, 'Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun' tabirini kullanıyor. İşte rahmetli Başkan Muhsin Yazıcıoğlu Sakarya'nın ete kemiğe bürünmüş halidir. O siyasetin sağduyusuydu. Allah şifa versin, Deniz Baykal Bey'in tabiriyle; o TBMM'nin sigortasıydı. Türk-İslam dünyasının da yılmaz, usanmaz, bıkmaz bir savunucusu ve fedaisiydi. O gerçekten Anadolu insanının devlete uzanan eliydi. Tevazusuyla, duruşuyla, ilkeleriyle, hormonsuz ve katkısız bir Anadolu çocuğuydu. Yaptığı her şeyde, attığı her adımda Allah'ın rızasını gözetirdi."

