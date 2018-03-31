ATO’da son meclis toplantısı

ANKARA
Ticaret Odası'nın (ATO
) 2013-2018 çalışma döneminin son meclis toplantısı yapıldı. Meclis üyelerine hitap eden ATO Başkanı Gürsel Baran, 2016 Aralık ayından bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. Göreve başladıkları 8 Aralık 2016 tarihinin ATO için milat olduğunu söyleyen Baran, "Görev süremiz boyunca vadettiğimizden fazlasını yaptık, ortaya koyulan vizyon Odamızı daha ileriye taşıdı" diye konuştu. "SEÇİMLER HİZMET YARIŞI"
ATO seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baran, "Seçimler hizmet yarışlarıdır. Bu yarışlarda aslolan bu koltuklarda üyelere yönelik hizmet vermektir. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz aldığımız bayrağı koşar adımlarla ileriye taşıdık. İnşallah bu bayrak daha da ilerilere taşınacak" dedi. ATO'nun, tarihinin en şeffaf seçim sürecini yaşadığına dikkati çeken Baran, üye sicil kayıtlarını Odanın internet sitesi üzerinden üçüncü kişilerin paylaşımına açtıklarını belirterek, "Seçimle ilgili liste almak isteyip de alamayan kimse yok çok şükür. Her şey açık, şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Bu demokratik bir yarış ve sektörünü en iyi şekilde temsil eden sandıklardan çıkacak. Sektörünün temsilcisi olarak seçilen herkesin de başımızın üstünde yeri var" diye konuştu. ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür, 2013- 2018 çalışma döneminin son meclis toplantısında, seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Gürgür'ün veda konuşması ayakta alkışlandı.