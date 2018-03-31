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zanlısı yakalandı

Giriş Tarihi: 31.3.2018
ALTINDAĞ'DAKİ pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan İsmail Aymergen hayatını kaybetti. Altındağ Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aymergen'i vurduktan sonra kaçan zanlının F.C.A. olduğunu belirledi. Şüphelinin Altındağ ilçesindeki ikametini tespit eden polis ekipleri, bu eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan F.C.A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, zanlının ilk ifadesinde Aymergen ile aralarında husumet bulunduğunu, i bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.
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Cinayet zanlısı yakalandı
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