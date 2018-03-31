Dolmuşta yankesici kâbusu son buldu

ANKARA
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği, toplu taşıma araçlarına dadanan yankesiciyi yakaladı. Otobüs ve minibüslerde indi bindi yaparak kargaşadan yararlanıp yankesicilik yapan "pislik" lakaplı Aydın T., cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarının yardımıyla yankesicilik yaptığı tespit edilen Aydın T., başkentlilerin kabusu haline gelmişti. Zanlının bir günde iki vatandaştan bin 500 TL para çaldığı ve yankesicilik suçundan onlarca kaydı olduğu belirlendi.