Gençlerbirliği Malatya’da

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'in 27. haftasında bugün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, Arda Kardeşler yönetecek. Kırmızısiyahlı ekipte, kart cezalısı Siarhei Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Jailton Paraiba ve Ahmet İlhan Özek, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Ligde son iki hafta sırasıyla Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'a 1-0 yenilen, son haftada ise evinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor'a ilk yarıda Ankara'da oynanan karşılaşmada sarısiyahlı takıma 1-0 kaybetmişti.