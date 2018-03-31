İlhan bey kulağımızı çekerdi

Hacettepespor'un 2015- 2017 yılları arasında başkanlığını yapan Arda Çakmak, görev yaptığı Gençlerbirliği yönetim kurulundan ekim ayı içinde üç diğer yönetim kurulu üyesiyle beraber istifa etmişti. Çakmak, istifasında Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın şahsi yönetim anlayışını, transfer politikalarını gerekçe göstermişti. Şimdi Gençlerbirliği başkanlığına adaylığını açıkladı. SABAH Ankara
'ya konuşan Çakmak, kulüpte yeni bir yönetim anlayışının şart olduğunu savundu. "5 TANE YABANCI OLSUN"
Yabancı transferlerinin kulübe maddi külfetten başka bir şey getirmediğini öne süren Çakmak, "Gençlerbirliği'nde 15 tane yabancı oyuncu olmasın, 5 tane olsun ama kaliteli yabancısı olsun" dedi. Kulübün iyi yönetilmediği yönündeki iddialarını yineleyen Çakmak, "İlhan Bey'in yıllarca biriktirdiği saatlerce pazarlık yaptığı paranın çok hızlı bir şekilde harcandığını gördüm. Doğru transferler yapılmadı. Kulüp yönetilirken kimsenin fikri alınmadı. Son 1 senedir maddi açıdan çok hor kullanıldı, hor yönetildi. Neredeyse para bitti. Biz bu yönetimi aldığımız zaman Gençlerbirliği'nin 56 milyon lira nakit parası varken, biz istifa ederken ekim ayı içerisinde bu rakam 20 milyon civarıydı. Yaklaşık 13-14 milyon lira alacağı olan bir kulüptü. Federasyondan, iddiadan ve yayından gelecek paralar vardı" diye konuştu. "Ahmet Oğuz
'dan ve Uğur Çiftçi'den başka altyapıdan yetişen oyuncumuz yok" diyen Çakmak, "Gençlerbirliği İlhan Bey zamanında iki şeye çok önem verir ve övünürdü. Bunlar altyapısı ve maddi güçtü. Maddi gücü bitti. Bu hızla giderse seneye ciddi bir borçlanmayla karşılaşabilir. Gelelim altyapıya... Gençlerbirliği yıllarca altyapıdan çıkardığı yerli ve yabancı futbolcularla, yurtdışından ucuza aldığı futbolcularla ve altyapıdan çıkardığı oyuncularla övünürdü. Şimdi bakıyorsunuz aldığımız hiçbir yabancı ucuz değil. Satmak istesek kaç tane alıcısı var. tartışma götürür. Altyapıya bakıyorsunuz 11'mizde oynayan Ahmet Oğuz ve Uğur dışında altyapıdan yetişen oyuncumuz yok. Ki bu rakam birkaç sene öncesine kadar 4-5 oyuncumuz vardı. 21 -28 kişilik kadroda 6-7 tane oyuncumuz olurdu. Bu da yok. İlhan Bey'in 2 başarılı olduğu konuda şuan ortada yok. Bunlara tepki koyduk. Ve düzeleceğine de inanmadığımız için istifa ettik. Düzeltilmesiyle ilgili hiçbir çaba sarf edilmedi" diye ifade etti. "İlhan Bey yaşasaydı hepimizin kulağını çekerdi" görüşünü ifade eden Çakmak, "İlhan Bey'le 18 sene çalıştım. Öz evladı olmasak bile bir evladı kadar yakındık ona. Ben şuna inanıyorum İlhan Bey şuan hayatta olsaydı. Kulübün bugün ki durumuna ve bize tepki koyardı. Size ben buraya bunun için mi yönetici yaptım derdi. Biz İlhan Bey'le bin liranın kavgasını yapardık" diye konuştu.