Tarihi binaya Vakıf talip

Keçiören'de Meteoroloji metro istasyonu yanında bulunan tarihi Numune Çiftliği'ne 2016 yılında talip olan Türkiye Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar , şehit ve gazi yakınlarının bu lokalde ücretsiz hizmet alması için proje hazırladıklarını SABAH Ankara 'ya açıkladı. Vakıf, şehir dışından gelen şehit ve gazi yakınlarının ücretsiz kalabileceği konuk evinden, çocuk alanına kadar bütün detayların düşünüldüğü projede kahramanların ailelerine vefa borcunu bir nebze de olsa ödemeyi hedefliyor. Geçtiğimiz gün tarihi bina içine sığınan bir madde bağımlısının sebep odluğu yangında binanın giriş katında küçük çaplı hasar meydana geldi. Yetkililere seslenen Başkan Aylar bu binanın hayır işi için vakfa teslimini talep etti.Gazi ve şehit yakınlarının sosyal hayattan kopmamaları dışarıda güvenli şekilde gezmeleri için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Gazi Lokman Aylar, "Tarihi yapıyı Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkezi ve lokal haline getirmek için talip olduk. Şu an projemiz inceleme aşamasında. Büyükşehir belediyesinden bu yıl içinde onayı aldıktan sonra tarihi dokuyu bozmadan restorasyon çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz. 6 ay önce 2 gazimiz ailelerinin yanında darp edildi. O gazilerimiz bir araya gelip yemek yemeğe gidiyorlardı. Lokalimiz yapılınca gazilerimiz ücretsiz yemeklerini yiyip çaylarını içecekler, düğün nişan gibi etkinlikler bu lokalde yapılacak" şeklinde konuştu.okal için her detayı düşünen Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, vatan için canlarını, uzuvlarını, hayallerini evlatlarını seve seve feda etmiş vatan kahramanlarımızın yakınlarına hizmet verecek… Gazi Başkan Aylar, "Ankara dışından gelen gazilerimiz için konuk evi yapacağız. Lokalin yanında çok amaçlı bir salon yapacağız, buraya çocuklar için bir oyun alanı oluşturacağız, burayı bir kompleks haline getireceğiz. Şehit çocuklarımızın gazi çocuklarımızın düğün nişan, sünnetlerini burada yapmayı amaçlıyoruz. Gözlerinin içine bakmaya kıyamadığımız o şehitlerin bize emaneti olan yavrularımızın oyun alanında oynarken onları keyif ve huzurla seyreden dedeleri de gazetesini okusun çayını içsin orada sosyal bir donatı oluşsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.vaziyette binaya hurdacılar girip çıkıyor şeklinde basında yer alan haberlerin doğru olmadığını ifade eden Başkan Aylar, "En son Emniyet Genel Müdürlüğü Fabrika ve Kademeler Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan tarihi bina için biz talip olduk. Şu an projemiz Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde. Bu yıl içinde projeye onay çıkıp Büyükşehir tarafından binanın aslına uygun tarihi dokuya zarar verilmeden restoresini bekliyoruz. Bu süreçte Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın destekleri oldu" diye konuştu.bağımlısı bir şahıs yağmurdan sığınmak için girdiği binada yaktığı ateşi söndürmeyince tarihi binada yangın çıktı, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Başkan Lokman Aylar, bu binanın sahipsiz kalıp bağımlıların yuvası haline dönüşmeden kendilerine devredilmesini beklediklerini ifade etti.