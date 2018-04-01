AHİD üyeleri istişare için toplandı

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Altındağ Şubesi istişare toplantısı gerçekleştirdi. AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Biz birlikte Ankara'da güzel bir sinerji yakaladık, derneğimiz Ankara'da adından söz edilen bir dernek oldu. Bu başarıda tüm ekibin emeği var. Genel merkezimize, şubelerimize ve üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. AHİD Altındağ Şube Başkanı Şükrü Öztürk ise Hilmi Yaman'ın başkan olmasıyla beraber kent genelinde büyük bir ivme kazandıklarını söyleyerek, genel başkana çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Altındağ'ın 370 bin civarında nüfusu olduğunu kaydeden Öztürk "Bu nüfusun yüzde kırkını Ankaralı hemşehrilerimiz oluşturuyor. Teşkilat ve üye çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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