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üyeleri istişare için toplandı

Giriş Tarihi: 1.4.2018
AHİD üyeleri istişare için toplandı

lılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği () si istişare toplantısı gerçekleştirdi. AHİD Genel Başkanı , "Biz birlikte Ankara'da güzel bir sinerji yakaladık, derneğimiz Ankara'da adından söz edilen bir dernek oldu. Bu başarıda tüm ekibin emeği var. Genel merkezimize, şubelerimize ve üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. AHİD Altındağ Şube Başkanı Şükrü Öztürk ise Hilmi Yaman'ın başkan olmasıyla beraber kent genelinde büyük bir ivme kazandıklarını söyleyerek, genel başkana çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Altındağ'ın 370 bin civarında nüfusu olduğunu kaydeden Öztürk "Bu nüfusun yüzde kırkını Ankaralı hemşehrilerimiz oluşturuyor. Teşkilat ve üye çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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AHİD üyeleri istişare için toplandı
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