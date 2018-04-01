Akülü arabayla ameliyathaneye

ANKARA Üniversitesi (AÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Hematoloji Servisinde ameliyat edilecek çocuklar, ameliyathaneye akülü arabayla eğlenceli şekilde götürülüyor. Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı'nca (HASVAK) alınan akülü arabalarla, serviste yatan çocukların hem ameliyata giderken yaşadığı korkunun önüne geçilmesi hem de yaşadıkları travmaları unutarak psikolojik destek sağlanması amaçlanıyor. AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, HASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Engin Öztürk projeden bahsettiği zaman heyecanlandığı söyledi. Çocuk hastanesinin kendileri için önemli olduğunu belirten İbiş, "Engin Hanım, çocukların ameliyathane korkularını azaltmak, kaygılarını gidermek ve onları daha keyifli bir ortamda tedavilere yönlendirmek için bu projeden bahsetti. Çok ilgimi çekti ve hoşuma gitti. Arkadaşlarım da bu projenin çok iyi olacağını söylediler. Bugünkü tabloda tüm çocuklarımız çok mutlu" dedi.

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