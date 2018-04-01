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Bakü fatihi unutulmadı

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Bakü fatihi Nuri Paşa unutulmadı

Keçiören Belediyesi, Kafkas n Kuruluşunun 100. Yılında Bakü'yü Ermeni çetelerinden ve Bolşevik işgalinden kurtaran Bakü Fatihi için bir anma programı düzenledi. Sanat ve Gösteri Merkezinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen anma programına Azerbaycan Konsolosu Şöhret Mustafayev, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kazım Çavuşoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü , Meclis üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kazım Çavuşoğlu, bin 130 şehit veren Kafkas İslam Ordusunu saygıyla anarak, iki ülkenin stratejik ortaklığının en önemli temsilcilerinden birinin Nuri Paşa olduğunu söyledi. Azerbaycan Konsolosu Şöhret Mustafayev ise Nuri Paşa'nın Kafkasya'da bir Ermeni devletinin kurulmasına karşı olduğunu söyledi. Mustafayev tarihin doğru anlatılmasının milli tarih bilincinin oluşmasına katkısına değindi.

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Bakü fatihi Nuri Paşa unutulmadı
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