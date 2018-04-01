Bakü fatihi Nuri Paşa unutulmadı

Keçiören Belediyesi, Kafkas Ordusunun Kuruluşunun 100. Yılında Bakü'yü Ermeni çetelerinden ve Bolşevik işgalinden kurtaran Bakü Fatihi Nuri Paşa için bir anma programı düzenledi. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen anma programına Azerbaycan Konsolosu Şöhret Mustafayev, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kazım Çavuşoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Meclis üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kazım Çavuşoğlu, bin 130 şehit veren Kafkas İslam Ordusunu saygıyla anarak, iki ülkenin stratejik ortaklığının en önemli temsilcilerinden birinin Nuri Paşa olduğunu söyledi. Azerbaycan Konsolosu Şöhret Mustafayev ise Nuri Paşa'nın Kafkasya'da bir Ermeni devletinin kurulmasına karşı olduğunu söyledi. Mustafayev tarihin doğru anlatılmasının milli tarih bilincinin oluşmasına katkısına değindi.

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