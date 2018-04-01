Barajlarda yağmur bereketi

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Başkent'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 30'u geçtiğini bildirdi. Dünya genelinde kurak geçen kış aylarının ardından, son haftalarda yağan yağmurların yüz güldürdüğünü kaydeden Genel Müdür Kınacı, "Baraj havzalarını besleyen dağlardaki karların erimesi ve son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki su miktarında önemli miktarda artış sağladı" dedi.

400 MİL YON METREKÜP

Ankara'nın içme suyu ihtiyacınıntemin edildiği Çamlıdere, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kavşakkaya, Akyar, Çubuk ve Elmadağ Kargalı barajlarının toplam kapasitesinin 1 milyar 586 bin 513 bin metreküp olduğunu ifade eden Genel Müdür Kınacı, barajlarda 466 milyon 798bin metreküp suyun bulunduğunu, bunun ise 400milyon metreküplük kısmının kullanılabileceğini söyledi. ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, yağışların az olduğu, mevsimin kurak geçtiği dönemlerde takviye amaçlı Kızılırmak'tan alınan suyun şehir şebekesine verildiğini kaydederek,Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kesikköprü ve Hirfanlıbarajlarının toplam kapasitesinin ise 7 milyar metreküp civarında olduğunu kaydetti. Bu yılın ilk üç ayında barajlara 231 milyon metreküp su geldiği bilgisini veren Kınacı,geçen yıl aynı dönemde gelen su miktarına ilişkin bilgileri de paylaştı: "Barajlarımıza 2017 yılının ilk üç ayında toplamda 98 milyon, tüm yıl içinde ise 383 milyon metreküp su gelmiş. Oysa bu yılın başından itibaren ilk üç ayda eriyen karlar ve yağan yağmurlar sayesinde barajlarımıza 231 milyon metreküp su geldi. İnşallah bahar aylarıyla birlikte Ankaramıza daha çok yağmur yağar da barajlarımızın su rezervi yükselir."

BİR YILLIK SU VAR

Barajlardan gelen suyunİvedik, Pursaklar ve Çubuk içme suyu arıtma tesislerinde arıttıktan sonra şehir şebeke suyuna verildiğini kaydeden Kınacı, "Başkent'in tükettiği içme ve kullanma su miktarı günlük ortalama 1 milyon 100 binmetreküp civarındadır. Kızılırmak'tan aldığımız suyun dışında toplamda 7 barajımızda bulunan 400 milyon metreküplük su rezerviyle hiç yağmur yağmasa bile Başkentimizin 1 yıllık suyu bulunuyor" diye konuştu.