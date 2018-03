Devleti zarara uğratan çete çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ankara, Manisa, Karabük ve İzmir'de 2017'den bu yana farklı tarihlerde özellikle devlet kurumlarında yaşanan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 18 zanlı yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Devleti yaklaşık 500 bin TL değerinde maddi zarara uğratan 'Kirpi' isimli suç örgütü çökertildi. Ankara, İzmir, Manisa ve Karabük illerinde resmî devlet şantiyelerinden yüklü miktarlarda kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 18 zanlıdan 12 sine 26 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zanlılardan ikisinin cezaevinde oldukları belirlendi. Örgüt yöneticisi ve üyelerinin boş zamanlarında kirpi avcılığı yaptıkları, yakaladıkları kirpileri yedikleri de teknik takip aşamalarında görüldüğü için yapılan operasyona kirpi ismini veren Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri örgüte ağır bir darbe vurdu. Hırsızlık olaylarını yakınlarının otomobilleriyle yapan örgüt üyelerinin çalıntı malzemeleri sattıkları zanlılar da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık mallarını satın aldıkları belirlenen K.Y. ve Ş.Y.'de yakalandı. Kirpi ve devlet avcıları olan çeteye düzenledikleri operasyonda ağır darbe vuran Ankara polisi zanlıların ev ve otomobillerde çalıntı ürünlere el koydu. S.O., B.E., M.T., M.E., O.S., H.E., E.A., Ş .K.,

C.K., S.A, C.O. ve S.G.,'nin hırsızlık olaylarını detaylı olarak planladıkları ortaya çıktı. 8 adet demir kesme makinesi 1 adet LCD televizyon, 1 adet hızar testere,1 taşlama makinesi, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 1 adet şarjlı matkap, iş makinelerinden mazot çalma su pompası, 3 adet rulo kablo, çeşitli anahtar takımı, çalıntı malzemeleri satın alan C.K.'nın iş yerinden 380 kg civarında kablo ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı 3 otomobil muhafaza altına alındı. Çete üyelerinin kullanıma hazır olan enerji kablolarının içinde bulunan bakırı paraya çevirmek için çaldıkları ve bu sayede devleti 500 bin lira zarara uğrattığı tespit edildi. Planlı şekilde örgütlenen çete üyelerinin çalma ve satın alma işlemlerinde kablonun yanı sıra para edebilecek mazot, inşaat malzemesi, elektronik eşyayı çaldıkları ortaya çıktı. Aralarında cezaevi firarisi bulunan çete üyelerinin sabıkalarının bir hayli kabarık olduğu öğrenildi. Eylemlerini Ankara, İzmir, Manisa, Karabük'te yaptıkları belirlenen 12 şahsın tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

