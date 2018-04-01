Girişimciler ‘tek nokta’ uygulamasından memnun

Ankara Ticaret Odası (ATO) bünyesinde hizmet veren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde şirket kuruluşu işlemlerini gerçekleştiren girişimciler, yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla 15 Mart'ta hayata geçirilen 'tek nokta' uygulamasından memnun. İmza tasdiki, imza beyanı ve defter açılış onayları gibi işlemleri "tek noktada" yapan girişimciler, 30 dakikada şirketini kuruyor. 'Tek nokta' uygulamasıyla 30 dakikada şirket kurma imkânını elde eden girişimciler, bürokrasi ve masrafları azaltan sistemden duydukları memnuniyeti ifade etti. Ankara Ticaret Sicili Müdürü Can Karadavut da 'tek nokta' uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, eskiden şirket kuracakların birçok yere başvurması gerektiğine dikkati çekti. Karadavut, "Artık şirket kuracaklar sadece bize geliyor, biz evrakı inceliyoruz, imzasını alıyoruz. Tescilden sonra defterden de tasdik ediyoruz. Tüm işlemleri 30-35 dakikada yapıyoruz" dedi. Karadavut, uygulamayla şirket kurmak için başvurulması gereken yerlerin 7 noktadan tek noktaya indiğini, bunun yeni bir şey olduğunu ancak herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.

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