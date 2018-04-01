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’a sinema jesti

Giriş Tarihi: 1.4.2018
İkinci Bahar’a sinema jesti

Yenimahalle Belediyesi, Karşıyaka, Gazi, Yenimahalle , Batıkent Meydan ve Tepekule'de hizmete sunduğu Yaşlı Yaşam Merkezleri sakinlerini sinemaya götürdü. Sinema keyfini Podium 'de "Ailecek Şaşkınız" adlı sinema filmi ile yaşayan 200 vatandaş, keyifli bir gün yaşadı. Sinemaya ilk kez geldiğini söyleyen 56 yaşındaki Sultan Aksoy, daha önce sinemaya gelmediği için pişman olduğunu ve kendisine çok kızdığını dile getirdi. Aksoy, "Sinemanın nasıl bir yer olduğunu ilk kez görüyorum. Büyük bir televizyon gibi. Sesi de yüksek, bizim gibi yaşlılara göre. Gerçekten çok beğendim. Daha önce gelemediğim için kendime çok kızdım. Gelmeye fırsatım olmamıştı. Ya zamanım yoktu ya da param. Kendimi çocuklarıma adadım. Onlar için sosyal hayattan koptum ama yanlış olduğunu İkinci Bahar Merkezi'ne gidince anladım. Hayatın tadı gezmekte, öğrenmekte, arkadaşlarınla sohbet etmekte" diye konuştu.

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İkinci Bahar’a sinema jesti
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