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Kültür sohbetleri devam ediyor

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Kültür sohbetleri devam ediyor

Mamak Belediyesi'nin düzenlediği Kültür Sohbetleri devam ediyor. Mart ayının son konuğu, 'nın tarihini ve kültürünü la paylaşan Abdülkerim Erdoğan oldu. Erdoğan, ilçe isimlerinin anlamlarından Ankara'da yaşayan uygarlıklara, mimari yapıdan doğal güzelliklere kadar başkent hakkında bilinmeyenleri anlattı. Kültür Sohbetleri'nin Mamaklılar için önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, sohbetlerin kültürümüzü öğrenmemize katkı sağladığını dile getirdi.

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Kültür sohbetleri devam ediyor
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