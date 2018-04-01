Lastik değiştirirken canından oldu

Başkentte, yol kenarında aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı TIR şoförü öldü. Yol kenarında aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan tır şoförü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine seyreden Mehmet Kara idaresindeki 01 DRD 83 plakalı oksijen tüpü yüklü TIR'ın lastiği patladı. Tır'ı yol kenarına çeken Kara, patlayan lastiği onarmaya başladı. Bu sırada, Ali Lökcü idaresindeki 34 SJ 3775 plakalı otomobil, yol kenarındaki Mehmet Kara'ya çarptı. Otomobil ile tır arasında sıkışan Kara, olay yerinde hayatını kaybetti. Aracından inip yaya olarak kaza yerini terk eden otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

OTOMOBİL HIRSIZI KAMERAYA YAKALANDI

Ankara'da bir otomobilin bagajından hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı. Ankara'da gece saatlerinde meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı. İsmi belirlenemeyen şahıs elindeki el feneri ile park halindeki araçlara yaklaştı. Önce etrafını inceleyen kişi, park halindeki araçlardan birine yaklaştı ve içine baktıktan sonra araçtan uzaklaştı. Daha sonra arka tarafında bulunan panelvan bir araca yönelen hırsız, aracın bağacı ile belli bir süre uğraştı. Hırsız elindeki iki çantayla olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.