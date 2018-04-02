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’nin Kızılcahamam teşkilatı ittifakı görüştü

Kızılcahamam Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda “”na ilişkin görüşler paylaşıldı.

İHA Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:14
AK Parti’nin Kızılcahamam teşkilatı ittifakı görüştü

Kızılcahamam'da Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Cuma günü, Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Kızılcahamam Belediye Başkan Vekili Songül Ergelen, AK Parti Milletvekili Aydın Ünal, Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan ve partililer katıldı.

Toplantı, Süleyman Acar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ankara Milletvekili Aydın Ünal söz alarak AK Parti ve MHP'nin "" hakkında bilgi verdi. Devamında Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı ile Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, parti faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

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AK Parti’nin Kızılcahamam teşkilatı ittifakı görüştü
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