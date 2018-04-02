Fenalaşan yolcusunun kalp krizi geçirdiğini fark edince aracı yolcularıyla birlikte hastaneye götüren EGO şoförü Fevzi Bölükbaşı, "Elimizden geleni yaptık ve hastamızı hastaneye yetiştirdik. Yolcularımızın canları bize emanet, bizden korkmasınlar ve bize güvensinler. Biz onlar için her şeyi yaparız" dedi. Geçtiğimiz cuma günü saat 16.40 sıralarında meydana gelen olayda, Sincan-Polatlı Caddesi-Ümitköy Metro İstasyonu hattında çalışan EGO şoförü Fevzi Bölükbaşı, araç hareket halindeyken bir yolcunun fenalaştığını fark etti. Aracını yol kenarına çeken Bölükbaşı, yolcunun kalp krizi geçirdiğini anlayınca hiç düşünmeden güzergâhından çıkarak direksiyonu hastaneye kırdı.

KAMERALAR ANBEAN KAYDETTİ

? Otobüsteki güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen o anların kahramanı Bölükbaşı, "Ben metro servis ayağında görev alıyorum. 524 ile servis güzergâhından gelirken küçük bir kız çocuğunun rahatsız olduğunu duydum. O sırada hareket halindeydik. Trafiği tehlikeye atmayacak şekilde aracı hemen kenara çektim ve dörtlüleri açtım. Daha sonra hastanın durumuna baktık" dedi.

BABASI GELİP TEŞEKKÜR ETTİ

Bölükbaşı , "Bize amirlerimiz olsun, şefimiz olsun ve Sayın Başkan Tuna olsun onların bize öğrettiği gibi yolcularımızın canı bize emanet olduğu için elimizden geleni yaptık ve hastamızı hastaneye yetiştirdik. Durumu şuanda iyi zaten. Şefimiz ve amirlerimiz hastayı ziyaret etti. Hastanın durumu hakkında bilgi aldılar. Hastanın babası da bizim buradan emekli. Kendisi de yanıma geldi ve bana teşekkür etti. Sonuç olarak benim ç ocuğum da otobüste olabilir. Hepsinin can güvenliği bize emanet" şeklinde konuştu.