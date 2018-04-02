Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Gençler’i zor günler bekliyor

Gençler’i zor günler bekliyor

Teknik Direktör Ümit Özat’ın 2. kez göreve geldiği dönemde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan başkent ekibi, beş haftadır galibiyet yüzü görmedi

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018
Gençler’i zor günler bekliyor

SPOR 27. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği deplasmanda 'a 4-1 mağlup oldu. Onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda zor günler geçiren kırmızı-siyahlılar, son 4 haftada hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. 27 puanla 16. sırada bulunan ve sezonda son galibiyetini 22. haftada Ankara'da Göztepe karşısında alan başkent temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

KALAN ZOR MAÇLAR…
Bundan sonraki haftalarda Gençlerbirliği'ni daha zor maçlar bekliyor. Kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta başkentte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı konuk edecek. Gençlerbirliği, Galatasaray maçının ardından sırasıyla Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor ile karşılaşacak.

GEÇEN SEZON 8'İNCİYDİ
?2016-2017 sezonunda Gençlerbirliği 46 puanla lig'i 8. sırada bitirmişti. Geçtiğimiz sezon 34 haftada 12 galibiyet 10 mağlubiyet ve 12 beraberlik alan Gençlerbirliği'nin bu sezon akıbeti ise 7 maç sonunda belli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençler’i zor günler bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN