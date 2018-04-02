Gençler’i zor günler bekliyor

SPOR Toto Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda zor günler geçiren kırmızı-siyahlılar, son 4 haftada hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. 27 puanla 16. sırada bulunan ve sezonda son galibiyetini 22. haftada Ankara'da Göztepe karşısında alan başkent temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

KALAN ZOR MAÇLAR…

Bundan sonraki haftalarda Gençlerbirliği'ni daha zor maçlar bekliyor. Kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta başkentte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı konuk edecek. Gençlerbirliği, Galatasaray maçının ardından sırasıyla Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor ile karşılaşacak.

GEÇEN SEZON 8'İNCİYDİ

?2016-2017 sezonunda Gençlerbirliği 46 puanla lig'i 8. sırada bitirmişti. Geçtiğimiz sezon 34 haftada 12 galibiyet 10 mağlubiyet ve 12 beraberlik alan Gençlerbirliği'nin bu sezon akıbeti ise 7 maç sonunda belli olacak.