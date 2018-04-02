Mağazada indirim tuzaklarına dikkat

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, Ankara ve çevresindeki illerde geride kalan kışın çok çetin geçmediğini, bu nedenle kışlık ürünlerin Ankaralı sanayici ve esnafın elinde kaldığını söyledi. Mağazaların stoklarını eritmek için yüksek oranlı indirim çıkartmalarıyla vitrinlerini süslediğine işaret eden AGSD Başkanı Karakuş, yüzde 60-70'ler ve hatta yüzde 100'lere varan ve belli periyodu olmayan indirimler karşısında tüketicinin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak sosyete pazarı ve belli günlerde kurulan semt pazarlarındaki indirimlerin yanıltıcı olabileceğini bildirdi.

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