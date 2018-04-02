Mamaklı Başak, Ankara’yı başarıyla temsil etti

Dört yıldır Mamak Belediyesi Yüzme Takımı sporcusu olan Başak Esen, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yüzme yarışlarında 200 metre karışık yarışında üçüncülük, 100 metre kurbağa yarışında da üçüncülük elde etti. 4x100 serbest bayrak yarışında da temsil ettiği Ankara karmasına takım halinde ikincilik getiren Esen, yüzme alanında birçok kez ödül kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. 13-14 yaş grubu sporcuların katıldığı yarışlarda Kayseri, Ankara, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'tan 164 sporcu boy gösterdi. Yarışlar sırt, serbest, kurbağa, kelebek ve karışık kategorilerinde gerçekleşti. Şampiyon kulaçların bir sonraki hedefi, 21-22 Nisan tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleşecek Anadolu Yıldızları Ligi'nde yeni başarılar elde etmek.

BUGÜN NELER OLDU