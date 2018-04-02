Özür diledi destek geldi

Kızılay-Batıkent Metrosu'nda test sürüşleri esnasında Ulus'ta meydana gelen kazanın ardından çarpışan iki metronun kaldırılması işlemine devam ediliyor. Çalışmalarla ilgili anbean başkentlilere bilgiler veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna son olarak, "Gece 4 itibariyle kaza yapan metro trenlerinden birini kaldırdık. İnşallah bugün de diğerini hatta alabilirsek onarım çalışmalarında hız kazanabileceğiz. Hafta içi yoğunluğunda yolcularımızı mağdur etmemek için ilgili tüm mühendislerimiz ve ekiplerimiz kaza bölgesinde" açıklamasında bulundu

OTOBÜSLER ÜCRETSİZ

Hiçbir Ankaralı'nın ulaşım noktasında sorun yaşamaması için çalıştıklarının da altını çizen Başkan Mustafa Tuna, metro güzergahında ücretsiz otobüs seferlerinin konulduğunu ifade etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ayrıca, "Onarım tamamlanır tamamlanmaz metro seferlerini başlatacağız. Halkımızın mağduriyetini azaltmak için metro güzergahındaki ücretsiz otobüs seferlerimiz devam ediyor. Yaşanabilecek problemler nedeniyle belediyemiz adına tekrar özür diliyoruz" dedi.

MESAJ YAĞDI

Başkan Mustafa Tuna'nın kazanın hemen ardından olay yerine gitmesi ve mağdur olan başkentlilerden özür dilemesi vatandaşların takdirini kazandı. Gerek sosyal medya hesabından gerekse gazetecilere yaptığı açıklamalarda sık sık özür dileyen Başkan Mustafa Tuna'ya vatandaşların da tavrı aynı samimiyette oldu.