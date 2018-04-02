Sanayici ve işadamları ‘nefes kredisi’nden memnun

Başkentli sanayici ve işadamları, 'nefes kredisi'nin hacminin 7,5 milyar liraya çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, binlerce işletmenin nefes kredisi ile üretim, yatırım ve istihdama katkı sunacağına inandığını bildirdi. Yener, yazılı açıklamasında, Başbakan Binali Yıldırım'ın ayrıntılarını açıkladığı nefes kredisinin, yeni dönemin en önemli desteklerinden biri olduğunu belirterek, uygulamanın geçen yıl başlatıldığını ve binlerce KOBİ'nin bu sayede rahatladığını ifade etti.

"PİYASAYI CANLANDIRACAK"

?Bu yıl da binlerce işletmenin nefes kredisi ile üretim, yatırım ve istihdama katkı sunacağına inandığını vurgulayan Yener, nefes kredisi uygulamasının şartlarının iyileştirilmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu da, "Nefes kredisi'nin hacminin genişletilmesi KOBİ'lere can suyu olacak, ekonomik büyümeye katkı sağlayacak, piyasaları canlandıracak" ifadesini kullandı. Allıoğlu, yazılı açıklamasında, KOBİ'lere can suyu olacak yeni kredi planlamasının, ekonomik büyümeye de önemli katkı sağlayacağını, piyasaları canlandıracağını vurguladı. Allıoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve ilgili bakanlar başta olmak üzere hükümete ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.