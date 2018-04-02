Selçuklu Osmanlı kardeşliği

Spor Toto Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor evinde Konya ekibini ağırladı. Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Osmanlıspor puanını 28 yaparken Konyaspor ise 25'e çıkardı. Karşılaşma tarafların 1'er puan almasıyla bitti. Statta Osmanlıspor'un yaklaşık bin 500, Konyaspor'un ise 600'e yakın bir taraftar kitlesi vardı. Osmanlıspor tribünlerinde altyapı oyuncuları kapalı maratonda takımlarını 90 dakika boyunca desteklediler. Konyaspor Süper Lig'de 6 maçtır Osmanlıspor'u yenemiyor. Bu maçlarda Osmanlıspor sadece 3 gol atabildi. Osmanlıspor 4-2-3- 1 sistemiyle sahaya dizildiler. Defansta 4'lü sağ bekte Muhammed sol bekte Pinto, ön liberoda Yalçın ve Anılla tamamladı. Orta sahada Ceyhun ve Lumanza. Ofansif anlamda İrfan Buz sağda Serdar'ı solda Aminu Umar'ı ve göbekte ise Regattin'i yerleştirdi. Hücumda ise Mehmet Batdal vardı.

"TAKIMIMIZ İNANIYOR"

?Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün maçı kazanmak istedik fakat berabere bitti. Her iki takımın da pozisyonları vardı. Ama bence hakem iyi maç yönetti. Her iki taraf da kaybetmek istemedi. Biz gereken puanları alacağız. 1 puanı aldık yolumuza devam ediyoruz. Takımımız buna inanıyor" dedi. "Mehmet Batdal formsuzdu. Sakatlığından dolayı mı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki soruyu yanıtlayan Buz, "Mehmet Batdal topu koruyarak bizi çıkartmaya çalıştı. Çoğalmakta sıkıntı yaşadık. Defansif anlamda yaptık ama ofansif anlamda da çoğalamadık. Mehmet Batdal'ın kuvvetli tarafı topu tutabilmesi. İlk yarıda final paslarımız tam olarak gelmedi. İkinci devrede ayağımıza toplar geldi" diye konuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakika Karce'nin kurtarışı… Savunma arkasına atılan topla sol çaprazdan ceza alanına giren Jahovic'in sol çaprazdan şutunu Karce kurtardı. 35. dakika'da sağ kanatta Amınu Umar'ın pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topu önünde bulan Serdar Gürler şutunu ıskaladı ve Ali Turan topu uzaklaştırdı. 85. dakika Sağ kanattan Regattin ile kullanılan löşe vuruşu sonrasında altı pas dışına gelen ortaya Yalçın Ayhan kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.