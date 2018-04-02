Teleferikte bakım çalışmaları uzatıldı

YENİMAHALLE-Şentepe teleferik hattında 5 Mart'ta başlayan ve 30 Mart'ta sona ermesi planlanan ağır bakım çalışması, başkentlilerin daha güvenli, temiz ve konforlu seyahat edebilmeleri adına yapılan tadilatlar nedeniyle 6 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Yetkililer, teleferik hattındaki eskiyen veya zarar gören her türlü materyalin tamir edildiği veya yenilendiğini belirterek, "Hat üzerindeki en küçük vidaya kadar değiştirilen ağır bakım çalışmaları kapsamında, kötü kullanım nedeniyle zarar gören vagonlarımızı da yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.

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