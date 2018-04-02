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Teleferikte ları uzatıldı

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Teleferikte bakım çalışmaları uzatıldı

YENİMAHALLE-Şentepe teleferik hattında 5 Mart'ta başlayan ve 30 Mart'ta sona ermesi planlanan ağır sı, başkentlilerin daha güvenli, temiz ve konforlu seyahat edebilmeleri adına yapılan tadilatlar nedeniyle 6 tarihine kadar uzatıldı. , teleferik hattındaki eskiyen veya zarar gören her türlü materyalin tamir edildiği veya yenilendiğini belirterek, "Hat üzerindeki en küçük vidaya kadar değiştirilen ağır bakım çalışmaları kapsamında, kötü kullanım nedeniyle zarar gören vagonlarımızı da yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Teleferikte bakım çalışmaları uzatıldı
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