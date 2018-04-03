5 maçtır kaybetmiyor

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi. Sahadan 2 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılan mor-sarılı ekip, hanesine 9 puan yazdırdı. Ligde son mağlubiyetini 17 Şubat'ta 3-2'lik skorla Demir Grup Sivasspor deplasmanında alan Osmanlıspor, daha sonra Antalya
spor (0-0) ve Kasımpaşa (1-1) maçlarından birer puanla ayrıldı. Sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup eden başkent temsilcisi, ilk deplasman galibiyetini Kardemir Karabükspor (4-0) karşısında elde etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta dün sahasında Atiker Konyaspor
ile golsüz berabere kalan mor-sarılılar, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı