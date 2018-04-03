Akademisyenden kampus uyarısı

GAZİ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif
Okur, Boğaziçi Üniversitesinde, Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olanlar için anma etkinliği yapan gençlere yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okur, kampus duvarlarının, içeriyi örgütler için güvenli, öğrenciler için korku dolu bir yer haline getirmeye başladığında kritik eşiğin aşılmış olacağını belirtti. Okur, köklü çözümün kampus içinde radikalleşmeye katkıda bulunan faktörlerin tespit edilip üzerine gidilmesiyle mümkün olacağını bildirdi.