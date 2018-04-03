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Akademisyenden kampus uyarısı

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Akademisyenden kampus uyarısı
GAZİ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okur, Boğaziçi Üniversitesinde, Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olanlar için anma etkinliği yapan gençlere yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okur, kampus duvarlarının, içeriyi örgütler için güvenli, öğrenciler için korku dolu bir yer haline getirmeye başladığında kritik eşiğin aşılmış olacağını belirtti. Okur, köklü çözümün kampus içinde radikalleşmeye katkıda bulunan faktörlerin tespit edilip üzerine gidilmesiyle mümkün olacağını bildirdi.
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Akademisyenden kampus uyarısı
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