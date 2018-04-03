Çanakkale’ye 14 yılda 35 bin öğrenci

ANKARA
Ticaret Odası'nın (ATO) Milli Eğitim Bakanlığı
iş birliğiyle bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştirdiği Çanakkale
eğitim gezisi kapsamında 100 kişilik ilk öğrenci kafilesi, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen törenle yola çıktı. Başkentin çeşitli okullarından seçilerek bu yıl Çanakkale'ye havayoluyla gönderilecek 3 bin 265 öğrenciyle birlikte ATO son 14 yılda toplam 35 bin öğrencinin Çanakkale Zaferi'ni öğrenmesini sağlamış olacak. MÜCADELE SÜRÜYOR
Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türk milleti Çanakkale'de nasıl bir millet olduğunu gösterdi. 15 Temmuz'da yine bu millet dışarıdan bu ülkenin satın alınamayacağını ve ele geçilemeyeceğini hain FETÖ terör örgütüne karşı göstermiş oldu. Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği gibi hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok ama sınırlarımızın güvenliği için terör örgütleriyle ve onların arkasındaki güçlerle mücadele ediyoruz" dedi. Gezinin amacının Çanakkale ruhunu gençlere aşılamak olduğunu belirten Baran, 2005'ten bu yana ortaokul ve lise öğrencileri için Çanakkale eğitim gezisi düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl göndereceğimiz 3 bin 265 öğrenciyle birlikte 14 yılda toplam 35 bini aşkın öğrencimizi Türk tarihinin en önemli zafer destanının yazıldığı Çanakkale'ye göndermiş olacağız" dedi. Uğurlama sırasında Suzan-Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Seymen Ekibi bir gösteri sundu.