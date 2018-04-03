AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğünce Dünya Otizm Farkındalık Günü
dolayısıyla "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi. İl Müdürlüğü çalışanları, otizm hastaları ile aileleri etkinlik için Ulus Metrosu önünde toplandı. Otizmlilerden oluşan Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı konser verdi. İl Müdürü Bestami Erkoç, otizmin, yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlandığını söyledi. Konuşmaların ardından gökyüzüne mavi balon bırakıldı.