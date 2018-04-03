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Dünya

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Dünya Otizm Farkındalık Günü
AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğünce Dünya dolayısıyla "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi. İl Müdürlüğü çalışanları, otizm hastaları ile aileleri etkinlik için Ulus Metrosu önünde toplandı. Otizmlilerden oluşan Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı konser verdi. İl Müdürü Bestami Erkoç, otizmin, yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlandığını söyledi. Konuşmaların ardından gökyüzüne mavi balon bırakıldı.
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