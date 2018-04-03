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Gecekondusuz başkent için vatandaşla el ele

Keçiören ve Altındağ’da kapsamında inşa edilen 230 konut daha, gerçekleştirilen törenle sahiplerine teslim edildi

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Gecekondusuz başkent için vatandaşla el ele
Kuzey Ankara ve Gelişim Projesi kapsamında yer alan Keçiören ve Altındağ'daki toplam 230 konut noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile hak sahiplerine teslim edildi. Daha önce yapılan kura çekilişlerinde Kuzey Ankara Projesi içinde bahçe katından konut çıkan hak sahiplerinin yeni talepleri doğrultusunda, Keçiören ve Altındağ ilçesindeki konutları için kura çekildi.

HEYECANLI BEKLEYİŞ
Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'ndaki kura çekiliş törenine, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Aluç da katıldı. Vatandaşlar töreni heyecanla takip etti.

21 BİN GECEKONDU YIKILDI
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aluç, "Gecekondusuz bir başkent için vatandaşlarla ele ele verdik. Söz konusu projelerde anlaşma ve uzlaşma yolunu seçerek 21 bin gecekonduyu yıktık. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bugüne kadar 180 milyonu kira yardımı olmak üzere yaklaşık 800 milyon lira harcama yapıldı" diye konuştu. Kura çekilişi sonunda Keçiören'de bulunan 80 metrekarelik toplam 139 konut ve 120 metrekarelik 23 konut ile Altındağ'da yer alan 100 metrekarelik 68 konut hak sahipleriyle buluştu.
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Gecekondusuz başkent için vatandaşla el ele
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