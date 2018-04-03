TÜRKİYE'NİN sağlık turizmi açılımı İngiltere'den hasta çekti. İngiliz Parlamentosu milletvekilleri, Türkiye sağlık sistemini gezdi. Kanserden, organ nakline kadar en ileri tedaviler aynı kalitede 3 ila 30 kat daha uygun fiyata olduğu tescillendi. Türkiye'nin ilk Uluslararası Hasta Ofis
Sertifikasına sahip Gazi Üniversitesi
Müdürü Prof. Murat Dizbay, "İngiliz hastaya talibiz" mesajını verdi. VEKİLLER ANKARA'DA
2023'te 2 milyon yabancı hastaya 20 milyar dolarlık sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan hükümet, uluslararası hasta ofis sertifikasyon sistemine başladı. Bu kapsamda, Türkiye'nin ilk Uluslararası Hasta Ofisi Sertifikasına sahip Gazi Üniversitesi Hastanesini, İngiltere Parlamentosu'ndan 3 milletvekili ve bir grup uzman yerinde ziyaret etti. Tatil için Türkiye'yi çok seven İngiliz halkının son yıllarda tedavi içinde Türkiye'ye tercih ettiğini fark eden vekiller, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. UCUZ TEDAVİ VAR
Ziyarete ilişkin bilgi veren Gazi Üniversitesi Uluslararası Hasta Ofis Müdürü Prof. Dr. Murat Dizbay, "Türkiye'de daha kaliteli, nitelikli sağlık hizmetini bir İngiliz hastanın 3 ila 30 kat daha uygun fiyata alabilmekte. Ortalama fiyat farkı en az 5 kat değişiyor. Tüp bebek tedavisi, kemik iliği naklinde ücretler 30 kat artıyor" dedi. BAŞARI ORANLARINI GÖSTERDİ
Dizbay, organ nakli, beyin cerrahi, kemik iliği nakli, robotik cerrahi, kanser tedavisinde ihtiyaç olan MR ve PET, tüp bebek tedavisi gibi zor ameliyatların başarı oranlarını gösterdiği sunumunda İngiliz parlamenterlere Oscar ödüllü İngiliz Hasta filminin afiş fotosunu kullanarak, "İngiliz hastaya biz talibiz" mesajı verdi.