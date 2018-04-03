Karnından kavanoz dolusu gazlı bez çıktı

Başkentte özel bir hastanede 3 yıl önce sezaryen ile doğum yapan 38 yaşındaki Sibel Kol
, karnında unutulan gazlı bezle yaşadı. Ankara
'da yaşayan Sibel Kol, yaklaşık 3 yıl önce ikinci çocuğunun doğumunu yapmak üzere özel bir hastaneye yattı. Sezaryen yöntemiyle Aysima adı verilen bir kız çocuğu doğuran Kol, yaşadığı acılar nedeniyle gittiği doktoru, 'ağrının normal olduğunu' söyleyip evine gönderdi. Rahatsızlıktan kurtulmak için çare arayan Kol'un ağrısına teşhis konulamadı. Yaklaşık 3 yıl boyunca ağrıları daha da artan ve durumu kötüleşen Kol, başka bir hastaneye gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Çekilen MR sonucu kist olduğu belirtilen kadının hemen ameliyat olmasına karar verildi. Yapılan operasyonda ise Kol'un, doğum sırasında unutulduğu iddia edilen bir kavanoz dolusu gazlı bez çıktı. 2 GÜN SONRA GÖREBİLDİM
Yaşadığı süreci anlatan anne Sibel Kol, "8 ay boyunca kontrollere düzenli şekilde gittim. Hiçbir sıkıntı yoktu. 34 haftalıkken çocukta bazı sıkıntılar oluştu. Bu yüzden özel bir hastaneye geçtim. Orada çocuğumun çok iri olduğunu ve bu sebeple sezaryen ile doğum yapabileceğimi söylediler. Doktor ameliyat esnasında çok ilgiliydi. Fakat bir o kadar da dalga geçiyordu benimle. Bir süre sonra kendimce bir panik hissettim. İğne yaptılar ve uyudum. Doğumdan sonra çocuğumu yukarı çıkardılar. Çocuğumu 2 gün sonra görebildim" dedi. Doğumdan sonra ağrılarının geçmediğini anlatan Kol, "Sürekli rahatsızlanıyordum. Daha sonrasında hiç düzelemedim. İlk bir hafta çocuğumu kucağıma alamadım. 1 hafta sonra tekrar aynı doktora gittim. Bana 'Bunlar olağan şeyler. Kilolu bir bebek doğumu yaptın. Kesin çok büyük. Ağrıların olacak. Yağlanman çok fazla onun için bunları yaşayacaksın" dedi. Ben daha sonra o hastaneye bir daha gitmek istemedim. Başka hastanelere gittim. Şuanda antidepresan ilacı kullanıyorum. Çocuğumu hala kucağıma alamıyorum" ifadelerini kullandı. "DOKTORA GÜVENMEYİP KİME GÜVENECEĞİZ"
Yaşananlar
karşısında doktorlara güveninin kalmadığını söyleyen Kol, "Doktorlara güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Vücudumu komple iltihap sarmış. Şuan hala onlarla savaşıyorum. Yaralarım iyileşmiyor" diye konuştu. Doğum gerçekleştikten sonra eski sağlığına eşinin bir daha kavuşamadığını ifade eden baba Erhan Kol ise, "Ruhsal olarak bir çöküntü yaşıyordu. Eşimin ameliyatından sonra doktorun yanına gittim. Hocam bunlar nedir diye sordum. Hoca da bana fotoğrafları gösterdi ve 'Bunlar sezaryen da unutulan sargı bezleri' dedi. Önce inanmadım ama fotoğrafları görünce inandım. Kanuni olarak hakkımızı sonunu kadar arayacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil" şeklinde konuştu. 'KANSER OLABİLİRSİN' DEDİLER
Eşiyle aralarında çok ciddi problemler yaşadığını belirten Kol, şunları kaydetti: "Onun beni görmesini ve bana dokunsun istemiyordum. Göbeğim hiç gitmedi. Dar şeyler giyemiyordum ve boşluklarım hep ağrıyordu. Çevremdekiler hep bana, 'Üşütüyorsun o yüzden oluyor ve kilolusun' diyorlardı. Hastanelere 3 yıl boyunca gitmedim değil, gittim ama sonuç bulamadım. Son gittiğim hastanede doktorum bana 'Kanser
olabilirsin' diye konuştu.