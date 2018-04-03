STK’lardan Afrin’e yardım

MAMAK'TA STK'lar, belediye başkanlığı ve Kaymakamlığın öncülüğünde düzenlenen kampanyada toplanan yardım malzemeleri Afrin
'e gönderildi. Yardımların yüklendiği 2 TIR'ın bölgeye uğurlanması dolayısıyla Yeni Mamak Merkez Camisi önünde tören düzenlendi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, operasyonda hiçbir sivilin burnunun kanamadığını ifade ederek, "Şimdi de onlara insanlık elini uzatan Türkiye devletinden bahsediyoruz. İşte bizim milletimiz bu. Sofrasındakini, elindekini, cebindekini paylaşmayı bilen" dedi. Afrin'e yönelik yardım kampanyasına 14 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği belirtildi.