Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > STK’lardan Afrin’e yardım

STK’lardan ’e yardım

Giriş Tarihi: 3.4.2018
STK’lardan Afrin’e yardım
MAMAK'TA STK'lar, belediye başkanlığı ve Kaymakamlığın öncülüğünde düzenlenen kampanyada toplanan yardım malzemeleri 'e gönderildi. Yardımların yüklendiği 2 TIR'ın bölgeye uğurlanması dolayısıyla Yeni Mamak Merkez Camisi önünde tören düzenlendi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, operasyonda hiçbir sivilin burnunun kanamadığını ifade ederek, "Şimdi de onlara insanlık elini uzatan Türkiye devletinden bahsediyoruz. İşte bizim milletimiz bu. Sofrasındakini, elindekini, cebindekini paylaşmayı bilen" dedi. Afrin'e yönelik yardım kampanyasına 14 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
STK’lardan Afrin’e yardım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN