Tanzanya, Ankaralı müteahhitleri bekliyor

TANZANYA'NIN Ankara
Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu, yatırımcılarla görüşmek üzere Ankara'da bulunan ülkesinden bir heyetle Ankara Sanayi Odası
'nı (ASO) ziyaret ederek, oda üyesi müteahhitlerle bir araya geldi. Tanzanya heyetinin ziyaretine Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve DEIK Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı Aytaç Dinçer ev sahipliği yaptı. Büyükelçi Kiondu, ülkesinde inşaat sektöründe önemli fırsatlar bulunduğunu belirterek, Ankaralı inşaat firmalarını Tanzanya'da görmek istediklerini dile getirdi. Birçok sektörde Türk yatırımcılarla işbirliği yapabileceklerini söyleyen Büyükelçi Kiondu, "Özellikle Tanzanya'nın Ngorongoro eyaletinde yapılması planlanan müze inşaatı, turistik otel inşaatı, yol çalışması ve Ngorongoro Krateri teleferik yapımı konularında Ankaralı müteahhitlerle işbirliği yapmak istiyoruz" şeklinde konuşarak Ankaralı müteahhitleri ülkesine davet etti.