Uluslararası öğrencilere dış ticaret sertifikası

ANKARA
Kalkınma Ajansı, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile MÜSİAD
Ankara Şubesi üçlü protokolüyle yürütülen "MÜSİAD Ankara Uluslararası Öğrenciler Akademisi-3" projesi başarıyla tamamlandı. Proje kapanış toplantısı ve sertifika töreni İvedik OSB Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Sertifika töreni öncesi uluslararası öğrenciler tarafından kendi ülkelerine ait yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar, protokol tarafından ziyaret edildi. Organizasyon plaket takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve MÜSİAD Ankara Uluslararası Öğrenciler Akademisi- 3'te başarılı olan öğrencilere sertifikaların verilmesi ile son buldu.