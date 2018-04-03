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Uluslararası öğrencilere dış ticaret sertifikası

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Uluslararası öğrencilere dış ticaret sertifikası
Kalkınma Ajansı, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Ankara Şubesi üçlü protokolüyle yürütülen "MÜSİAD Ankara Uluslararası Öğrenciler Akademisi-3" projesi başarıyla tamamlandı. Proje kapanış toplantısı ve sertifika töreni İvedik OSB Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Sertifika töreni öncesi uluslararası öğrenciler tarafından kendi ülkelerine ait yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar, protokol tarafından ziyaret edildi. Organizasyon plaket takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve MÜSİAD Ankara Uluslararası Öğrenciler Akademisi- 3'te başarılı olan öğrencilere sertifikaların verilmesi ile son buldu.
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Uluslararası öğrencilere dış ticaret sertifikası
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