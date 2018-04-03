Yenimahalle 5’inci viteste hedefe ilerliyor

KADINLAR Hentbol Süper Ligi
'nde Yenimahalle Belediyespor, son şampiyon Kastamonu'yu deplasmanda 33-34 yenerek zorlu bir engeli daha aştı. Süper Lig'de, üst üste oynadığı 5 karşılaşmadan 5 galibiyetle ayrılan Yenimahalle, puan sıralamasında dengeleri değiştirdi. Son şampiyon karşısında aldığı galibiyetle puanını 27'ye yükselten mavi beyazlılar, 5'inci sıraya yükselerek zirveyle arasındaki makası daralttı. Lider Muratpaşa'nın ardından 2'inci sırada yer alan Kastamonu 29 puanda kalırken, 3'üncü Zağnos 28, 4'üncü Polatlı ve 5'inci Yenimahalle 27'şer puanla Avrupa kupaları için nefes kesen bir mücadele içine girdi. Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk devre sonunda takımlar soyunma odasına 16-14 Kastamonu üstünlüğüyle gitti. İkinci yarı ise skoru 26-27'ye getiren Yenimahalle, üstünlüğünü maçın bitiş düdüğüne kadar korudu. Skoru lehine çevirdikten 2 dakika sonra (dakika 50), takımın gol makinesi Olga' nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 6 kişi tamamlamak zorunda kalan Yenimahalle, bulduğu fırsatları hızlı hücumlarla gole çevirerek, zorlu rakibini 33-34 devirmesini bildi.