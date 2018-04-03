Ziraat Bankası bir ilki başarmak istiyor

ZİRAAT Bankası
Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası
finali ilk karşılaşmasında bugün deplasmanda Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına konuk olacak. Takım, ilk kez yükseldiği CEV Kupası finalinde şampiyon olup kulüp tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor. Efeler Ligi'nin diğer başkent temsilcisi Halkbank'ın 2013'te CEV Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk başarısını tekrarlamak isteyen kırmızı-beyazlı takımın kaptanı Ulaş Kıyak
, "Finallerde ne olacağını tahmin etmek zordur. Rusya'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Umarım Ankara
'da oynanacak ikinci maçta kupayı kaldıran taraf biz oluruz" diye konuştu. Tecrübeli smaçör Bartosz Kurek de Rusya'da iyi bir sonuç elde ederek avantaj elde etmek ve Ankara'da da şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini söyledi.