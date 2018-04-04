6 bin polisle 98 şüpheli

Türkiye Huzur ve Güven Uygulamaları 2018-2'nin hemen ardından 4 gün sonra Ankara'da 6 bin polisin katılımıyla asayiş, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla denetim yapıldı. Her birimden katılan 6 bin polisin gerçekleştirdiği uygulamada çeşitli suçlardan aranması bulunan 98 zanlı gözaltına alındı.

DİDİK DİDİK ARANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından 30 Mart'ta ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapılmıştı. 2 Nisan'da Ankara'nın işlek cadde ve mekânlarında gerçekleştirilen uygulamada 20 bin 43 kişiye GBT sorgusu yapıldı 98 aranan şahıs yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonundaki uygulamaya tüm birimlerden 6 bin personel katıldı. Uygulama kapsamında, vatandaşların yoğun kullandığı başta Kızılay Atatürk Bulvarı ile kentin işlek caddeleri, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde ekipler görevlendirildi. Ankara sokaklarında kuş uçurtmayan polisler her yeri didik didik aradı. Ayrıca, incelenen 196 iş yerinde de 23 kişiye 4 bin 764 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen 17 iş yerinden 2'si kapatıldı. Bu iş yerlerinde SGK kaydı bulunmadan çalıştırıldığı belirlenen 104 kişi için ise cezai işlem uygulandı. Denetlenen eğlence merkezlerinde bulunan kaçak içkilere de el konuldu.

107 BİN 488 LİRA CEZA KESİLDİ

?Uygulama sadece mekân ve şahıslarla sınırlı kalmadı. Trafik polisleri de kurallara uymayan sürücülere ceza kesti. Trafik ekipleri şüphelendikleri araçları durdurup, belge kontrolü ve arama yaptı. Asayiş uygulamasından kurala uymayan sürücüler de nasibini aldı. Uygulamalarda, incelenen 5 bin 566 araçtan 201'ine 107 bin 488 lira cezai işlem uygulanırken 33 araç trafikten men edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden edilen bilgilere göre kent genelinde asayiş uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.