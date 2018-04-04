Afrin’e yardım TIR’ı Lale Meydanı’nda

Suriye'nin Afrin bölgesini terör örgütlerinden arındırmaya yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilk günden bu yana tam destek veren Sincan Belediyesi Afrin'e yardım için harekete geçti. Bölge halkına dağıtılmak üzere; kuru bakliyat, bebek bezi, kıyafet, ayakkabı ve temizlik malzemesi gibi yardımlara ihtiyaç duyuluyor. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar için Sincan Lale Meydanı'nda yardım TIR'ı yerini alacak. Toplanan malzemeler TIR'a yüklendikten sonra Lale Meydanı'ndan 7 Nisan'da dualarla yola çıkacak.

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