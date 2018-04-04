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’ya bahar geldi

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Ankara’ya bahar geldi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, çevresinde bulunan bitkiler ilkbahar mevsiminde çiçek açtı Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Yenilenen park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz dolduruyor.

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Ankara’ya bahar geldi
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