Elit Yapı A.Ş.’den yatırımlara devam

Ankara'da inşaat sektörünün önde gelen firmalarından Elit Yapı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mert Yıldızhan, inşaat sektörü ve genel ekonomideki duraksama algısının geçici olduğunu belirterek, Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini ve her türlü yatırıma hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi. Elit Yapı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mert Yıldızhan, sektörde şu an yaşanan tedirginliğin, kurların görece istikrara kavuşarak stabil hale gelmesi ve faizlerin düşmesi ile ortadan kalkacağını, piyasanın yeniden canlanacağını söyledi. Mert Yıldızhan, gerçekleştirdikleri "Elit Manzara" projesinin Haziran ayı gibi tamamlanmasının ardından yine üst segmentte yeni A+ büyük bir projeye başlamayı planladıklarını bildirdi.

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