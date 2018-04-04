Gençlerbirliği’nde işler iyi gitmiyor

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler yaşayan ve küme hattında yer alan Gençlerbirliği'nde eski yönetici Arda Çakmak, Mayıs ayında yapılacak olan genel kurul öncesi adaylık süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği'nde şu anda bazı şeylerin iyi gitmediğini ifade eden Çakmak, "Biz de bunları gördüğümüz için istifa ettik. Neydi iyi gitmeyen şeyler; bir kere Gençlerbirliği Kulübü dışarıda iki konuda isim yapmış bir kulüptü. Bir alt yapısı, 2 maddi gücü. Yani kasasındaki para. Bizim istifa ettiğimiz gün itibarıyla konuşuyorum, yaklaşık olarak 7 ay içinde kulübün parasının yüzde 60, yüzde 70'i harcandı. Bunun yanı sıra, altyapımızın durumu ortada. Eskiden Gençlerbirliği altyapısı 4-5 direkt oynayan oyuncuyu üst tarafa verirdi ve satardı. Şu anda gerek yabancılarımız, gerek altyapıdan yetişen yerlilerimize bakarsanız, Gençlerbirliği'nin durumu net ortada. Benim bildiğim takımın 11'in de altyapıdan yetişen Ahmet ve Uğur dışında oyuncumuz yok'' diye konuştu.

AHMET GELİR BEN GİDERİM

Gençlerbirliği'nde sistem ve kulüp yönetimi olarak yanlışlar olduğunu söyleyen Arda Çakmak, "Ahmet gelir ben giderim, Murat Bey gelir başkası gider. Bu hiç önemli değil. Bizim İlhan Bey ile de çok tartıştığımız noktalar olurdu. İlhan Bey'e gider doğruları inandığımız şeyleri anlatırdık, Allah var dinlerdi. Uyardı uymazdı ama dinlerdi. Uyduğu da olurdu uymadığı da olurdu ama dinlerdi. Biz şu anki yönetim anlayışında bunu görmüyoruz. Bu doğruları anlattığımız zaman kimseye dinlettiremiyoruz. Bırakın tartışma ortamını yapılması istenen şey Gençlerbirliği'nin kurumsal yapısını kurtarmak. Bu kulüp yıllarca İlhan Bey sayesinde altyapısı ve parasıyla övündü" ifadelerini kullandı.