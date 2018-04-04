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hastalarına ‘Şefkat Eli Mağazası’

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Kanser hastalarına ‘Şefkat Eli Mağazası’

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Araştırma Derneği (LÖSEMA) ve Türk Kızılayı iş birliğinde, hastalarının ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği "Şefkat Eli Mağazası" açıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, mağazanın açılışında yaptığı açıklamada, kanser hastalarının, "Şefkat Eli Mağazası"ndan, etiketli, hiç kullanılmamış ürünleri alabileceklerini belirtti.Hastane sosyal hizmet uzmanları tarafından hastaların ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme anketi yapıldığını ifade eden Altuntaş, "Takip ettiğimiz hastalarda kimin neye ihtiyacı var biliyoruz. Kanser hastalığı akut bir süreç değil, kronik ve uzun bir süreç. Biz de tahminen ihtiyacı olanları biliyoruz. Ancak bilmediğimiz de olabilir. Onlar da rahatlıkla gelip ihtiyacını beyan edip alıp gidebilir" dedi.

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Kanser hastalarına ‘Şefkat Eli Mağazası’
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