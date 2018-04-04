Keçiören’de mangala turnuvası yapıldı

Geçmişi 4 bin yıl öncesine dayanan Türk strateji ve zeka oyunu mangalayı gençlere tanıtıp sevdirmek amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen mangala turnuvasında ödüller sahiplerini buldu. Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi ile Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği'nin (ÜZYEÇDE) iş birliği ile yapılan ilk ve ortaokullardan 100 çocuğun katıldığı turnuva, heyecanlı bir rekabete sahne oldu. Turnuvada dereceye giren öğrenciler madalya, başarı belgesi ve hediye çeki ile ödüllendirilirken, katılan her çocuğa da katılım belgesi, akıl oyunları kitabı, sinema bileti verildi. Dereceye giren öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, AVM'ye gelen birçok kişi de iki oyuncuyla oynanan ve kökeni Hunlara kadar uzanan mangala oyunu ile ilgili bilgi alıp deneme şansı buldu.

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