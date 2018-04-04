Erzurum Valiliği ve Ankara Erzurum Dernekler Federasyonu'nca organizasyonu yapılan "Kurtuluşunun 100. Onur Yılında Kendini Anlatan Şehir Erzurum" ana temalı Erzurum Sempozyumu Erzurum milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, akademisyenler ve vatandaşların katılımıyla Grand Ankara Otel Toplantı Salonu'nda yapıldı. Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından kuran tilavetiyle devam etti. Açılış konuşmalarını Erzurum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ferudun Önal, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın yaptı. Sempozyumda, 10 Kurumdan toplam 20 Araştırıcı, 5 farklı oturumda 8 bildiri sunulup, açılış günü bir de panel gerçekleştirildi.

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