Robot takımı ABD’de

Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nin FRC Robot takımı "3390 Anatolian Eaglebots" yarışmalara katılmak üzere geldiği ABD'de Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından ağırlandı. Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nin FRC Robot takımı "3390 Anatolian Eaglebots", Bilimsel Teknolojinin İlham Vermesi ve Tanınması Vakfı - FIRST tarafından 4-7 Nisan tarihleri arasında Lancaster bölgesinde düzenlenen robot yarışlarına katılmak için Los Angeles'a geldi. Los Angeles'ta Türkiye başkonsolosluğunu ziyaret eden takım, Başkonsolos Can Oğuz tarafından ağırlandı. Öğrencileri ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ve kendilerine yarışmalarda bol şans dilediklerini belirten Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, öğrencilerden ve öğretmenlerinden takımın çalışması ile ilgili bilgi aldı. Başkonsolos Oğuz, öğrencilere, "Bu bölge teknoloji üzerine kurulu. Sizlerin burada olması ayrı bir gurur meselesi. Siz bizi temsil ediyorsunuz " dedi. Takımın mentoru teknoloji ve tasarım öğretmeni Müfit Alkaya ise, "Günümüzde üniversiteler öğrenci seçerken öğrencilerin hayatlarında ne kadar farklı etkinlikler içerisinde olduğunu sorguluyor" diye konuştu.

